Nova konzola PlayStation bo na voljo še letos

Sony je uradno predstavil PS5 Pro, nadgrajeno različico konzole PlayStation 5, ki bo na voljo od 7. novembra po ceni 700 ameriških dolarjev.

Konzola vključuje večji boljšo grafično procesno enoto, napredno sledenje žarkom in umetno inteligentno izboljšanje ločljivosti. Mark Cerny, glavni arhitekt PS5, je razkril, da nova konzola ponuja 45 % hitrejše upodabljanje slik ter izboljšano podrobnost in hitrost prikazovanja pri igrah. PS5 Pro bo omogočal igranje v visoki ločljivosti in hitrejših slikovnih frekvencah brez izgube vizualne kakovosti, zahvaljujoč novi funkciji PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), ki uporablja umetno inteligenco za nadgradnjo slike. Konzola bo podpirala 8K ločljivost, Wi-Fi 7 povezljivost in imela izboljšano združljivost z igrami za PS4.

Prednaročila za PS5 Pro se bodo začela 26. septembra.

