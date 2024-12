Nemci na napravah z Androidom našli predhodno nameščeno zlonamerno programsko opremo

Nemški zvezni urad za informacijsko varnost (BSI) je odkril, da je bilo kar 30.000 naprav z operacijskim sistemom Android, prodanih z vnaprej nameščeno zlonamerno programsko opremo.

Številni digitalni okvirji, medijski predvajalniki in druge naprave, kupljene v Nemčiji, so imele nameščeno programsko opremo BadBox, ki hekerjem omogoča uporabo prizadetih naprav za posrednika pri kibernetskih napadih prek domačih internetnih omrežij. Poleg tega lahko prenaša dodatno zlonamerno programsko opremo in izvaja najrazličnejše spletne prevare. Da bi omejil škodo, je BSI vzpostavil sistem, s katerim preusmeri internetni promet z okuženih naprav na strežnike pod nadzorom vlade. Čeprav ta ukrep trenutno omejuje širjenje zlonamerne programske opreme, je BSI pozval uporabnike, naj prizadete naprave nemudoma odklopijo z interneta. Telekomunikacijski ponudniki pomagajo pri obveščanju uporabnikov prek sledenja naslovov IP.

BSI uporabnikom svetuje, naj pri nakupu elektronike preverijo varnostne lastnosti, podporo proizvajalca in posodobljenost operacijskega sistema. Vse prizadete naprave so namreč uporabljale zastarelo različico operacijskega sistema Android. Oglasili so se tudi pri Googlu ter v odzivu poudarili, da okužene naprave niso bile certificirane z njihovo storitvijo Play Protect, ki zagotavlja varnost in združljivost Android naprav.

Incident opozarja na nevarnosti, povezane z uporabo naprav manj znanih proizvajalcev in zastarelih sistemov. Potrošniki moramo biti pri nakupih previdni in izbirati le naprave s preverjeno varnostno zaščito.