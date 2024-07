Musk v podporo Trumpu kršil lastna pravila

Elon Musk je na svoji platformi X delil lažni video, ki parodira ameriško podpredsednico Kamalo Harris.

Video, ki je z umetno inteligenco spremenjen predvolilni posnetek Harrisove, ji pripisuje izjave, ki jih ni nikoli izrekla. V posnetku med drugim trdi, da je sama najboljša izbira za predsednico zaradi raznolikosti in da jo je štiri leta uvajala ultimativna lutka globoke države Joe Biden. Objava je sprožila kritike, saj se zdi, da Musk z njo krši lastna pravila platforme X proti sintetičnim in manipuliranim medijem. Pravila prepovedujejo medije, ki so bistveno in zavajajoče spremenjeni in bi lahko povzročili škodo. Poleg tega zakonodajalci, kot je senatorka Amy Klobuchar, pozivajo k obveznim oznakam na političnih oglasih, ki so bistveno spremenjeni ali ustvarjeni z uporabo umetne inteligence. Guverner Kalifornije Gavin Newsom je prav tako izrazil kritiko in napovedal zakon, ki bo tovrstne manipulacije kaznoval. Musk je kritikom odgovoril z izjavo, da je parodija v Ameriki zaenkrat še dovoljena.