Microsoftov Recall vnovič zamuja

Microsoft kar ne more izdelati nove funkcije Recall na način, ki bi bil primeren tudi za širšo rabo. Po junijski javni beta so ga prvikrat preložili na oktober, ta pa je prišel in odšel brez Recalla. Novi tarčni datum je december, a se to lahko še enkrat zamakne.

Funkcija Recall, ki bo na voljo za nove računalnike Copilot Plus PC, naj bi periodično slikala vse dogajanje na računalniku, zlasti uporabnikove vnose, ter omogočala njihov priklic na zahtevo. Torej kot nekakšna tajnica naj bi vedela, kaj počne šef in mu po najboljših močeh pomagala. A opis zveni precej distopično, uporabniki pa niso najbolj navdušeni nad rednim snemanjem vsega dogajanja na sistemu in shranjevanja teh podatkov nekam.

Zato so junija jeli zagotavljati, da bodo še enkrat premislili izvedbo in vse podatke shranjevali šifrirano in lokalno. Junija so najprej optimistično premaknili izid za nekaj tednov, nato na oktober in sedaj na december. Ni moč napovedati, ali se bo to udejanjilo. Je pa Microsoft potrdil, da Recall ne bo obvezen in ga bo moč izklopiti. Prav tako je zagotovil, da nova posodobitev Windows 11 24H2 sicer vsebuje navedbe Recalla, a funkcije še ni – česar so se nekateri uporabniki ustrašili.