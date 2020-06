Microsoft bo novinarje zamenjal z umetno inteligenco

Na Microsoftovi spletni strani MSN.com so na naslovnici izbrane novice iz več virov, razdeljene po področjih, ki so po mnenju upravljavcev strani relevantne za uporabnika. Izbirajo jih zaposleni in pogodbeni sodelavci, večinoma novinarji, a se bo to spremenilo. Microsoft bo namreč konec junija končal sodelovanje z več deset novinarji, ki so izbirali vsebine, in njihovo delo prepustil – umetni inteligenci.

Gre za okrog 50 zaposlenih prek agencij, medtem ko redno zaposlenih v Microsoftu za zdaj ne bodo odpuščali. Odslej bo namreč izbor vsebin polavtomatski, saj bo umetna inteligenca (oziroma algoritmi) izbirala, katere zgodbe so aktualne, pripravljala naslove zanje (na MSN so naslovi izbranih novic spremenjeni, da so privlačnejši in krajši) ter iskala ustrezne fotografije. Algoritmi so v zadnjih mesecih v čedalje večji meri opravljali tudi ta dela, sedaj pa Microsoft prestavlja v višjo prestavo.

To ni prvi primer, kjer novinarji zaradi umetne inteligence počasi izgubljajo delo. Že na olimpijskih igrah v Braziliji pred štirimi leti so algoritmi pripravljali krajše zgodbe, nekakšne rezultatske povzetke dogajanja v nekaterih športih, ki so jih kot kratke vesti objavljali tudi v The Washington Postu. Podobno so počeli tudi kitajski časniki. Robotek The Washington Posta je odtlej razširil nabor delovanja in na primer pokriva tudi dogajanje v kongresu in nekatere športne lige. Podobno The Associated Press poročajo o poslovnih rezultatih.

V vseh primerih gre za kratke sestavke ali celo zgolj čivke na Twitterju, kjer je nabor materiala vedno enak, vsebina pa kratka in faktografska. A roboti in umetna inteligenca v novinarstvu postajajo čedalje pomembnejši igralci. V nekaterih primerih je njihova uporaba komplementarna – prebijejo se lahko skozi tisoče strani besedil in poročil in izluščijo najpomembnejša, da jih preiskovalni novinar pogleda. V drugih primerih pa zgolj opravljajo dela, ki bi jih sicer mlajši kolegi ("mlajši dežurni"), in jih seveda nadomestijo.