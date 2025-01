Meta odpušča

Meta bo zmanjšala število zaposlenih za dodatnih pet odstotkov.

Izvršni direktor podjetja Mark Zuckerberg je napovedal, da bo podjetje odpustilo okoli 7.000 zaposlenih, pri čemer bodo odpuščanja osredotočena na tiste, ki so ocenjeni kot manj uspešni pri svojem delu. Zuckerberg je v internem sporočilu poudaril, da bo podjetje povečalo standarde za upravljanje uspešnosti in pospešilo odstranjevanje zaposlenih, ki ne dosegajo pričakovanj. Meta običajno letno pregleduje uspešnost zaposlenih, vendar bo zdaj izvajala bolj intenzivne reze, vezane na uspešnost.

Nadaljnje zmanjševanje delovne sile sledi že večji seriji odpuščanj, ki so se začela konec leta 2022 in vplivala na več kot 20.000 zaposlenih. Poleg tega je Meta pred kratkim odpustila tudi šestdeset tehničnih vodij različnih programov. Zadnja odločitev prihaja v kontekstu številnih sprememb pri Meti, vključno s kontroverznimi spremembami politik ter imenovanji in odpovedmi, ki so dvignile precej prahu v industriji.