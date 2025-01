Leto za upokojitev številnih Microsoftovih izdelkov

Leto 2025 ne bo samo leto, ki bo brez dvoma prineslo številne nove izdelke, temveč tudi leto, ko bo Microsoft prenehal s podporo celega niza izdelkov, ki smo jih vajeni pri vsakdanji rabi.

Microsoft načrtuje za leto 2025 številne upokojitve in ukinitve storitev, ki bodo vplivale na uporabnike in skrbnike Microsoft 365. Že februarja bo ukinjena podpora za Exchange Online Legacy Tokens, kar bo prizadelo starejše Outlookove dodatke, zlasti tiste, ki uporabljajo Office.js API-je. Čeprav bo mogoče prek PowerShella podaljšati uporabo teh žetonov do junija, bo oktobra sistem dokončno onemogočen za vse uporabnike.

Prav tako bo februarja ukinjena vloga Role-Based Access Control (RBAC) Application Impersonation, ki je omogočala dostop do več poštnih predalov. Microsoft zdaj priporoča registracijo aplikacij prek platforme Entra.

Do konca marca bo prenehala podpora za Azure AD in MSOnline PowerShell module, aprila pa se bo začel postopen umik funkcije domain isolated web parts v SharePoint Frameworku. Ta funkcija bo najprej onemogočena za nove uporabnike, do aprila 2026 pa tudi za obstoječe.

V drugi polovici leta bo Microsoft ukinil klasično namizno aplikacijo Teams, ki je že leta 2024 izgubila podporo. Od 1. julija 2025 bodo morali uporabniki preiti na novo različico namiznega odjemalca Teams.

Septembra bo ukinjena osnovna avtentikacija za pošiljanje e-pošte v Exchange Online, oktobra pa bo prenehala podpora za številne izdaje operacijskega sistema Windows 10 ter za Office 2016 in 2019.

Poleg tega bo upokojena aplikacija OneNote za Windows 10, Microsoft 365 aplikacije pa ne bodo več podprte na strežnikih Windows Server 2016 in 2019. Prav tako bo ukinjen API SendMail v SharePointu. Skrbniki in uporabniki Microsoftovih storitev se morajo torej pripraviti na te spremembe, da zagotovijo nemoteno delovanje svojih sistemov in procesov.