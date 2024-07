Letalska družba varna pred globalnim izpadom, ker uporablja Windows 3.1

Medtem ko so številne letalske družbe doživele programske izpade zaradi napake v programski opremi podjetja CrowdStrike, je Southwest Airlines zahvaljujoč 32 let staremu operacijskemu sistemu obratovala nemoteno.

Številne letalske družbe po vsem svetu so doživele težave zaradi napake v programski opremi podjetja CrowdStrike, ki so jo uporabljali uporabniki Microsoftovih operacijskih sistemov. Mnoge so morale odpovedati lete, prizemljiti svoja letala ali se zateči k staromodnim tehnikam za prijavo in vkrcanje potnikov. Med njimi ni bilo največjega nizkocenovnega prevoznika na svetu, Southwest Airlines, ki je uspel nadaljevati s svojim delovanjem zahvaljujoč 32 let staremu operacijskemu sistemu. Southwest Airlines, s sedežem v Dallasu, ni bil prizadet zaradi izpada, saj podobno kot FedEx uporablja operacijski sistem Windows 3.1, ki je bil prvič izdan aprila 1992.

Southwest je bil zaradi zastarelega sistema v preteklosti večkrat tarča glasnih kritik, a je letalska družba ta teden lahko zadovoljna, da še ni naredila tehnološkega preskoka. Milijoni potnikov po vsem svetu so še vedno prizemljeni zaradi napake, ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA) pa že pomaga prizadetim letalskim družbam. Na srečo FAA ni bila prizadeta. Microsoft, ki za kibernetsko varnost uporablja podjetje CrowdStrike, je sporočil, da je vzrok izpada zdaj odpravljen, vendar bi lahko trajalo nekaj dni, da uporabniki ponovno vzpostavijo polno funkcionalnost svojih sistemov.