Lažni zahtevki za odstranitev vsebin na YouTubu so problem

Ustvarjalci na YouTubu lahko dobijo zahtevek za odstranitev vsebine – tako imenovani DMCA – če v svojih delih nepooblaščeno uporabijo avtorsko zaščitena dela. Postopek je v veliki meri avtomatiziran in, četudi omogoča formalno pritožbo, je ta v praksi neučinkovita. To pa odpira možnosti za zlorabe. Sam YouTube ocenjuje, da jih je okoli verjetno lažnih.

Dominik “Domtendo” Neumayer je YouTuber, ki se mu je to zgodilo. YouTube ga je obvestil o prekršku, kar ga je nemalo zaskrbelo, saj je bil le eno opozorilo oddaljen od izgube 17 let starega kanala z 1,5 milijona naročnikov. To ni popoldanski hobij, to je njegova služba.

Pritožbe je vložil Tatsumi Masaaki, ki se je predstavljal kot pravni zastopnik Nintenda v ZDA. Vsebine, kakršne so Neumayerjeve, po navadi Nintendo ne preganja, ker služijo bolj kot reklama. V svojih posnetkih je uporabil prizore iz igre The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. A ko je Neumayer pogledal drugo elektronsko sporočilo, je odkril nekaj nenavadnega – poslano je bilo z zasebnega elektronskega naslova pri Protonmailu.

Neumayer je nekaj posnetkov odstranil sam, a so se elektronska sporočila nadaljevala, postajala so čedalje bolj agresivna in nenavadna. Ugotovil je, da podobno doživljajo tudi nekateri drugi ustvarjalci. Podrobna analiza je pokazala, da Tatsumi Masaaki res obstaja, a dela v pravnem oddelku Nintenda na Japonskem. Zakaj bi nekdo z enakim imenom z zasebnega elektronskega predala v imenu Nintenda ZDA grozil nemškemu ustvarjalcu v EU? Vse skupaj je bilo sila sumljivo.

Kasneje se je odzval tudi Nintendo, ki je sprva dejal, da omenjeni elektronski naslov ne pripada nikomur iz podjetja in da komunikacija ni v skladu s siceršnjo prakso. Kasneje je Masaaki umaknil zahtevke, a še vedno poslal nekaj nenavadnih sporočil, predvsem pa je očitno vedel, da je Neumayer kontaktiral Nintendo. Neumayer sumi, da je trol to izvedel v njegovem osebnem kanalu na Discordu.

Nauk te zgodbe pa je širši. DMCA zahteva od platform odstranjevanje vsebin, ki so avtorsko zaščitene, s čimer se izognejo tožbam. DMCA ščiti platforme, ne ustvarjalcev. Platforme imajo izjemno veliko motivacijo, da ob dvomu vsebine odstranijo. V konkretnem primeru je YouTube sicer priznal zmoto, a problematično je, da so spočetka sploh verjeli trolu s Protonmailom.

