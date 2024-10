Objavljeno: 21.10.2024 07:00

Končno smo dobili skupino za standardizacijo x86

Procesorskih jeder po standardu x86 ne izdeluje veliko podjetij. V resnici je poleg Intel tega sposoben le še AMD, a se podjetji kljub temu pogosto ne dogovorita, kar bi se lahko. Zdaj bo drugače, saj sta sklenili zavezništvo v boju proti čedalje resnejši prevladi ARM-ja.

Če se v arhitekturi x86 pojavijo novi ukazi, ni vedno samoumevno, da jih bosta podprla oba. Intel je na primer AVX-512 predlagal leta 2013, AMD pa ga je podprl šele pred nekaj leti v Zenu 4 s 512-bitnim FPU. Podobnih zgodb ne manjka, medtem ko ARM teh težav nima. Sam določa standard, hkrati pa ne proizvaja čipov.

In tako sta se AMD in Intel šele 15. oktobra 2024 dogovorila, da oblikujeta Posvetovalno skupino za ekosistem x86. V njej sta enakopravni, sodelujejo pa še drugi velikani, denimo Dell, Broadcom, HP, HPE, Google, Microsoft, Lenovo, Meta in drugi. Ta skupina bo določala standarde in funkcije, ki bodo del arhitekture, najpomembneje pa ISA (instruction set architecture). To bo vneslo prepotrebno predvidljivost. Kar bo dogovorjeno, bodo podpirali vsi.

Procesorji bodo imeli še vedno svoj dizajn, bodo pa podpirali popolnoma usklajene ISA. S tem želijo člani skupine poskrbeti, da x86 ne bo odšel v zgodovino, ker bi ga izpodrinil ARM.