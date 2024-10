Kolesarske prestave z umetno inteligenco

Japonsko podjetje Shimano, vodilni proizvajalec kolesarskih komponent, bo prihodnje leto predstavilo sistem prestavljanja, ki uporablja umetno inteligenco (UI) za pomoč kolesarjem pri vožnji.

Sistem Q'Auto je zasnovan tako, da olajša prestavljanje in s tem tekmuje z električnimi kolesi, vendar brez dodatne teže baterij. Q'Auto vsebuje umetno inteligenco, ki se uči navad kolesarja, vključno s hitrostjo in nakloni terenov, ter avtomatsko prilagaja prestave za čim bolj učinkovito vožnjo. Zamisel je, da kolesarju omogoči preprostejšo vožnjo brez potrebe po električni pomoči, zaradi česar je sistem lažji in cenejši v primerjavi z e-kolesi.

Prvi modeli koles s sistemom Q'Auto naj bi bili na trgu že leta 2025. Shimano bo sistem sprva dobavljal predvsem zahodnim in tajvanskim proizvajalcem koles. Kolesa s Q'Auto bodo imela ceno približno 200.000 jenov (1.250 EUR), pri čemer bi množična proizvodnja lahko to ceno še znižala.

Med pandemijo se je povpraševanje po kolesih povečalo, a kasneje hitro zmanjšalo, kar je povzročilo presežek komponent v dobavni verigi. To je Shimano izkoristil za razvoj novih tehnologij, vključno s sistemom Q'Auto. Z njim želi podjetje, ki obvladuje 70 % tržnega deleža visokokakovostnih kolesarskih komponent, doseči tudi segment vsakodnevnih uporabnikov koles.