Kolesa postala ranljiva na hekerske napade

Raziskovalna skupina računalniških znanstvenikov iz Univerze v San Diegu in Univerze Northeastern je nedavno odkrila resne ranljivosti v brezžičnih sistemih za prestavljanje prestav, ki se uporabljajo v kolesih višjega razreda.

Brezžični sistemi za prestavljanje, ki so namenjeni izboljšanju nadzora nad kolesom, omogočajo kolesarjem lažje in hitrejše prestavljanje med vožnjo, vendar hkrati predstavljajo potencialno varnostno tveganje, ki bi lahko imelo resne posledice v svetu profesionalnega kolesarjenja. Raziskovalci so se v raziskavi osredotočili na tehnologijo Shimano Di2, ki je vodilna na trgu brezžičnih sistemov za prestavljanje prestav. Dotična tehnologija deluje tako, da vzpostavi brezžično povezavo med prestavnimi ročicami, ki jih upravlja kolesar, in menjalnikom, ki premika verigo med prestavami. Znanstveniki so ugotovili, da lahko z beleženjem in ponovnim oddajanjem teh ukazov napadalci s preprosto dostopnimi napravami izvedejo napad z razdalje do 10 metrov. To pomeni, da bi hekerji lahko onemogočili prestavljanje na določenem kolesu ali pa povzročili napačno delovanje prestav, kar bi lahko vodilo do nesreč in poškodb kolesarjev.

Izvesti je mogoče ciljno usmerjen napad, pri katerem bi hekerji blokirali prestavljanje samo na enem kolesu, ne da bi vplivali na druga v bližini. Takšen napad predstavlja resno grožnjo za integriteto profesionalnega kolesarjenja, še posebej glede na zgodovino boja proti uporabi nedovoljenih sredstev za izboljšanje zmogljivosti v tem športu. Raziskovalci sodelujejo s podjetjem Shimano, da bi odpravili najdene ranljivosti. Shimano je že začel uvajati nekatere predlagane zaščitne ukrepe, vendar je za dolgoročno varnost pomembno, da se tehnologija prilagodi tako, da bo odporna na tovrstne napade v prihodnosti. Raziskovalci poudarjajo nujnost rešitve, ki bo poskrbela, da bo tehnologija v močno konkurenčnem svetu profesionalnega kolesarjenja zmožna zdržati napade motiviranih hekerjev.