Kam gre svet? Banana na poti do najbolj priljubljene igre na Steamu!

Igra Banana na platformi Steam je dosegla skoraj 850.000 sočasnih igralcev in se približuje številu igralcev najbolj priljubljene igre Counter-Strike.

Banana je nenavadna igra, ki temelji zgolj na klikanju banane. Po določenem številu klikov se igralcu odklene nova podoba tega tropskega sadja, ki jo lahko proda na Steamovem trgu. Večina teh podob se prodaja za nekaj centov, vendar nekatere dosežejo vrednosti tudi več sto dolarjev.

Glavni problem je v tem, da je igra postala tarča množične uporabe botov, ki avtomatizirajo klikanje in tako ustvarjajo dobiček. Razvijalec igre je priznal, da se je posvetoval s podjetjem Valve o odstranitvi botov, vendar težava še ni rešena. Trenutno predstavlja igra Banana resno vprašanje za Steam glede zakonitosti in etike takšnih iger, saj številne transakcije vključujejo pravi denar, kar ustvarja denarni tok za vse vpletene strani, vključno z igralci, razvijalci in servisom Steam.

Situacija je nenavadna in je pritegnila veliko pozornosti v igričarski skupnosti, saj se število igralcev še naprej naglo povečuje.