Objavljeno: 28.6.2024 20:00

Kako je TikTok od mrtvih obudil Fujitsu X100

Nekdaj je bil Fujifilm velikan na trgu kamer in fotoaparatov, a časi so se spremenili in podjetje se je znašlo v škripcih, iz česar se je skušalo reševati tudi s preusmeritvijo v druge segmente, denimo zdravstvo. Minulo leto pa je TikTok poskrbel za vrnitev izdelka, ki je lastnoročno prerodil Fujifilm. Legendarni fotoaparati X100 so tako priljubljeni, da Fujifilm komajda še sledi povpraševanju.

S ceno 1600 dolarjev družina Fujifilm X100 ni poceni, zato je slabih petnajst let stara družina ob razmahu pametnih telefonov skorajda propadla. Fujifilm se je desetletja, vse od ustanovitve pred skoraj sto leti, trudil prehiteti velikega konkurenta Kodak, kar mu je leta 2001 uspelo. A uspeh je bil kratkoživ, saj so pametni telefoni trg digitalnih fotoaparatov dobesedno potopili.

Fujifilm ni nikoli prenehal proizvajati fotoaparatov, a se je usmeril pretežno v druge tehnologije, denimo zdravstvo. Med pandemijo je na primer Fujifilm večino prihodkov ustvarjal z zdravili in cepivi. Nato pa se je zgodil fenomen X100 na Tiktoku.

Kamero X100 so predstavili leta 2011, da bi zavzeli vsaj dražji segment trga. To jim ni v celoti uspelo, a X100 je nehote postal statusni retrosimbol. Kdor kaj šteje na Tiktoku, je predlani nenadoma želel imeti X100. Cene rabljenih naprav so se podeseterile, Fujifilm pa komajda sledi s proizvodnjo. In tako je v fiskalnem letu 2023 dobiček podjetja dosegel rekordne vrednosti, prodaja X100 pa je bila glavni motor, saj je prispevala kar tretjino dobička.