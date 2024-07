Objavljeno: 30.7.2024 05:00

Kaj se zgodi, če danes Windows XP priključimo v internet

Pred triindvajsetimi leti je Microsoft izdal Windows XP, ki je še dolgo vrsto let ostal priljubljen operacijski sistem, tudi po izidu njegovih naslednikov. Tudi ko je izšel Windows Vista, ta ni nikoli dosegel popularnosti predhodnika in šele osem let pozneje je Windows 7 postal dostojni naslednik. Windows XP je danes zastarel v vseh pogledih besede, a predvsem je nevaren. Zadnji test je pokazal, kako zelo.

Malce smo se že razvadili, da imajo današnje verzije Windows vgrajen dober protivirusni program in delujoč požarni zid, pa tudi kopico lukenj so že zakrpali. Kaj pa bi se zgodilo, če bi Windows XP brez kakršnihkoli zaščit spustili na internet?

Zadoščalo je vsega nekaj minut, pa je na sistem zašla najrazličnejša zalega. Nanj so se naselili različni virusi, trojanci, DNS changer itd. Na računalniku se je celo znašel nov uporabnik, ki ga je ustvaril heker. Skratka, poganjanje Windows XP dandanes brez zaščite je tvegano početje. A žal tudi popolne zaščite – preprosto ni več. Windows je prestar.

Ko pa so isti eksperiment ponovili z Windows 7, se je sistem odrezal bistveno bolje. Tudi po več urah na njem še ni bilo nesnage.