JBS hekerjem plačal 11 milijonov dolarjev odkupnine

Hekerski napad na mesnopredelovalnega velikana JBS izpred tedna dni se je končal s plačilom visoke odkupnine. JBS je plačal 11 milijonov dolarjev težko odkupnino v bitcoinu, s čimer so želeli omejiti škodo in čim prej ponovno zagnati obrate. Med zastojem je namreč nastajala visoka škoda tako v podjetju kakor v ostalih členih verige, vse od kmetov do restavracij.

V sredo so v JBS potrdili, da so odkupnino plačali, ko je večina obratov že nadaljevala normalno delo. Za plačilo so se odločili po posvetu s strokovnjaki za informacijsko varnost in zunanjimi izvajalci. S tem so zagotovili tudi, da podatki ne bodo priobčeni na spletu, in preprečili morebitna tveganja za stranke.

V zadnjih letih so izsiljevalski virusi postali izjemno popularni, saj kriptovalute omogočajo sorazmerno anonimno finančno poslovanje. Vseeno pa ni povsem anonimno, saj so na primer hekerjem, ki so napadli Colonial Pipeline in prejeli 4,3 milijona dolarjev odkupnine, organi pregona polovico uspeli zaseči. Uporabljen je bil namreč bitcoin, ki ni tako anonimen kakor monero.

Wall Street Journal