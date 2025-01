Objavljeno: 10.1.2025 07:00

Italija že SpaceX za varno komunikacijo vlade, vojske in diplomatov

Po neuradnih podatkih je Italija blizu podpisa pogodbe s podjetjem SpaceX o zagotavljanju varnih šifriranih telekomunikacij. V naslednjih petih letih naj bi SpaceX v zameno za poldrugo milijardo evrov zagotavljal varne in šifrirane telefonske povezave in dostop do interneta za italijansko državno upravo in vojsko.

Italija je potrdila, da pogovori potekajo, in jih označila kot običajna poslovna pogajanja. Neuradno je znano, da pogajanja tečejo že dlje časa, posel je že odobrilo ministrstvo za obrambo, prav tako mu ne nasprotuje obveščevalna služba. Potem ko so pogajanja zašla v slepo ulico, so se ponovno premaknila po obisku premierke Giorgie Meloni pri bodočem predsedniku Trumpu.

Poleg varnega komuniciranja državne uprave naj bi SpaceX zagotavljal tudi varne telekomunikacije za italijansko vojsko. Po državi pa bodo vzpostavili storitev neposrednega povezovanja telefonov prek satelitskih povezav v izrednih razmerah, kot so naravne katastrofe ali teroristični napadi.

V Italiji je Starlink komercialno že dostopen. V Evropi pa poteka gradnja javnega omrežja IRIS2, ki bo omogočalo varno satelitsko komunikacijo. Italijanski politiki sicer zagotavljajo, da odločitev za SpaceX še ni sprejeta, a očitno ne manjka več veliko.