Internetne kable so pretrgali Kitajci

Evropski preiskovalci so ugotovili, da je posadka kitajske tovorne ladje Yi Peng 3 namenoma vlekla sidro po morskem dnu in prekinila dva podmorska telekomunikacijska kabla v Baltskem morju.

Dogodek, ki se je zgodil med 17. in 18. novembrom, je povzročil prekinitev podatkovnih povezav med Litvo in Švedsko ter med Finsko in Nemčijo. NATO je v preteklem tednu z vojaškimi ladjami Danske, Nemčije in Švedske obkrožil 225-metrsko ladjo. Lastnik ladje, kitajsko podjetje Ningbo Yipeng Shipping, sodeluje s preiskovalci, čeprav mednarodno pomorsko pravo preprečuje prisilno zasidranje ladje v evropskih pristaniščih.

Ladja je med incidentom izklopila transponder, kar je otežilo sledenje. Preiskovalci so ugotovili, da je ladja močno upočasnila hitrost med vlečenjem sidra, kar kaže na namerno delovanje. Analiza ladijskega trupa in sidra je razkrila poškodbe, ki so skladne s pretrganjem kablov. Kljub sodelovanju kitajskega podjetja oblasti preiskujejo morebitno vpletenost ruskih obveščevalnih služb, saj je ladja od marca 2024 pretežno prevažala ruske tovore, vključno z gnojili in premogom. Incident je sprožil dodatna opozorila o tveganju za podmorsko infrastrukturo zaradi morebitnih ruskih sabotaž.