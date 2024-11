Internet je v nevarnosti

Dva podvodna komunikacijska kabla v Baltskem morju sta bila izklopljena, pri čemer je vsaj en kabel fizično poškodovan.

Prekinjena sta kabla, ki povezujeta Litvo in Švedsko ter Finsko in Nemčijo. Incident se je zgodil v jutranjih urah 17.11. Lokalni vzdrževalec je potrdil, da je bil kabel med Litvo in Švedsko fizično prerezan, medtem ko 100 kilometrov oddaljen kabel med Finsko in Nemčijo kaže znake namerne sabotaže, vendar oblasti še niso opravile fizičnega pregleda.

Do zlonamernih zunanjih posegov je prišlo po septembrskem opozorilu ZDA o povečani nevarnosti ruskih sabotaž podmorskih kablov. Skupna preiskava nordijskih javnih medijev je razkrila, da je Rusija napotila vohunske ladje v regijo, domnevno v okviru programa za sabotažo kablov in vetrnih elektrarn.

Prekinitev kablov je povzročila zaskrbljenost na evropski ravni. Finski in nemški zunanji ministri so v skupni izjavi poudarili, da je zaščita kritične infrastrukture ključna za varnost in odpornost družb. Poškodovani kabel med Litvo in Švedsko, ki prenaša tretjino litovske internetne kapacitete, naj bi bil popravljen v nekaj tednih, odvisno od vremenskih razmer.