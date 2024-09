Instagram bo omogočil javno komentiranje zgodb

Instagram uvaja novo funkcijo, ki uporabnikom omogoča, da na Instagram Stories dodajajo komentarje, vidne vsem, ki si lahko ogledajo zgodbo.

Novost družabnega omrežja Instagram je korak naprej od dosedanjega sistema, kjer so bili odzivi na zgodbe možni samo prek zasebnih sporočil, ki so bila vidna izključno osebi, ki je zgodbo objavila. Z novo funkcionalnostjo bodo komentarji postali bolj javni, saj bodo vsi, ki imajo dostop do zgodbe, lahko videli tudi komentarje.

Komentarji na Instagram Stories bodo vidni le 24 ur, enako kot same zgodbe, kar ohranja kratkotrajnost te vsebine. Instagramova predstavnica Emily Norfolk je pojasnila, da bodo uporabniki imeli možnost, da omogočijo ali onemogočijo komentarje za vsako posamezno zgodbo, ki jo delijo. Če si želijo shraniti komentarje, lahko zgodbo dodajo med Highlights, kjer bodo komentarji ohranjeni tudi po preteku 24 ur.

Za zasebne račune bo možnost komentiranja omejena samo na ljudi, ki jim lastnik računa sledi nazaj, medtem ko bodo pri javnih računih lahko komentirali vsi, ki jim lastnik sledi. To pomeni, da bo Instagram še vedno zagotavljal določeno stopnjo nadzora nad tem, kdo lahko pusti komentarje, kar bo še posebej koristno za uporabnike, ki želijo ohraniti zasebnost ali omejiti interakcijo.