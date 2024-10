Indonezija prepovedala iPhone 16

Indonezijska vlada je prepovedala prodajo in uporabo Applovega iPhone 16 zaradi neizpolnjenih naložbenih zavez.

Indonezijski minister za industrijo Agus Gumiwang Kartasasmita je opozoril, da so vsi telefoni iPhone 16 v državi nezakoniti in pozval državljane, naj takšne naprave prijavijo. Prepoved je povezana z zahtevo po lokalni vsebini, kjer mora Apple izpolniti investicijske obljube, kot sta postavitev raziskovalnih centrov in povečanje vložka v lokalno gospodarstvo.

Apple je obljubil naložbo v višini 1,71 bilijona rupij (približno 109 milijonov ameriških dolarjev), vendar je doslej investiral le 1,48 bilijona rupij. To je preprečilo izdajo potrebnega certifikata IMEI, brez katerega naprave ne morejo biti zakonito prodane ali uporabljene v državi. Indonezija zahteva 40 % lokalne vsebine pri izdelkih, da bi spodbujala razvoj lokalnih industrij. Apple bo moral izpolniti te zahteve za legalizacijo prodaje, sicer bo prepoved ostala v veljavi.