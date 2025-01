Igričarji ujeli Muska pri goljufanju

Elon Musk, znani milijarder, se je znašel v središču pozornosti igričarske skupnosti, potem ko so ga obtožili goljufanja v igri Path of Exile 2.

Musk je med prenosom igranja igre Path of Exile 2 v živo pokazal lik z visoko stopnjo, imenovan Percy_Verence, vendar so igralci hitro podvomili o njegovi legitimnosti. Med prenosom so gledalci opazili, da Musk ne pozna osnov igre, kar je sprožilo ugibanja, da si je najel nekoga, da bi dosegel visoko stopnjo namesto njega. Podobne obtožbe so ga spremljale tudi pri igri Elden Ring, kjer je predlagal nelogično sestavo lika, in ob trditvah o visokem rangu v Diablo IV, ki so bile hitro ovržene.

Na platformi Reddit in drugod na spletu je bila reakcija precej ostra. Ena od opazk primerja Muskovo igro s srednješolcem, ki poroča o knjigi, ki je ni prebral, medtem ko drugi opozarjajo na ironično ponavljanje vzorcev pripisovanja tujih dosežkov sebi. Lik Percy_Verence je v igri medtem že umrl.

Incident je sprožil val razprav, ki poudarjajo razkorak med Muskovo željo po pripadanju skupnosti in resničnostjo njegovega prispevka k igričarskemu svetu.