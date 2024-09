Objavljeno: 20.9.2024 12:00

Huawei predstavil kar šest novih pametnih ur

Huawei ne želi zaostajati za konkurenco, zato je podobno kot Apple razkril nove pametne ure. A za razliko od velikana iz Cupertina, z Daljnega vzhoda ne prihaja ena ura niti dve, temveč šest. Nove pametne ure se imenujejo Huawei Watch GT5 (s premerom 41 mm in 46 mm), Huawei Watch GT5 Pro (v obeh velikostih), Huawei Watch D2 in Huawei Watch Ultimate.

Watch GT5 je naslednica različice GT4, kar se vidi tudi po dizajnu. Različno velika modela sta funkcionalno enaka, le velikost je različna. Nova modela imata nadgrajene algoritme in na zadnji strani senzor TruSense. GT5 Pro je dražja in nekoliko bogatejša verzija, ki na primer omogoča uvoz tras za športne aktivnosti (datoteke GPX), prikaz poti, barvne zemljevide itd. Potopimo jo lahko do globine 40 metrov.

Watch D2 je precej preoblikovana v primerjavi s predhodnikom, njena specialnost pa je merjenje krvnega tlaka. Baterija zdrži šest dni normalne uporabe, certificirana pa je za 24-urno merjenje krvnega tlaka. Vsebuje tudi vse ostale dobrote, denimo vgrajeni EKG, senzor TruSense, merjenje športnih aktivnosti (GPS), mikrofon, zvočnik itd. Ne gre torej le za medicinski pripomoček, temveč polnokrvno pametno uro.

Vse to in še več pa zmore Watch Ultimate, ki je podobna kot predhodnica (in torej še vedno ne doseže satelitov). Novost je pravzaprav le zelena barva, torej imamo sedaj na voljo tri barvne sheme. Pod vodo zdrži do 10 atmosfer (90 metrov), meri utrip, saturacijo s kisikom, EKG, spalne vzorce in podobno, denarnico pa osuši za 900 evrov.