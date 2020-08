Hrvaška že objavila aplikacijo Stop COVID-19

Hrvaška je v ponedeljek objavila brezplačno aplikacijo za sledenje kontaktom okuženih s koronavirusom – aplikacija se imenuje Stop COVID-19, na voljo je za naprave Android in iOS.

Aplikacijo so razvili v podjetju Apis IT, za uporabniški vmesnik je poskrbelo podjetje Bornfight, uporablja pa Googlovo in Applovo tehnologijo za izmenjavo podatkov in dostop do strojne opreme naprave. Aplikacija upošteva nevarnost stika – uporabnik bo po sporočilu obveščen, če je bil več kot 15 minut v stiku z okuženo osebo. To je kontakt z visokim tveganjem, prav tako naj bi aplikacija opozarjala na kontakte srednjega in nizkega tveganja (krajši čas kontakta). Aplikacija naj bi bila varno zastavljena, gre namreč le za izmenjavo kod med telefonoma, brez prenosa kakršnih koli osebnih podatkov.

Uporaba aplikacije je neobvezna, a priporočena. Po besedah ministrstva za zdravstvo bo aplikacija po koncu pandemije ukinjena. Na hrvaškem so včeraj sicer zabeležili 71 novih primerov, skupaj naj bi bilo trenutno čez 700 okuženih.

Pri nas naj bi bila podobna aplikacija na voljo v drugi polovici avgusta, imenovala se bo #OstaniZdrav. Aplikacijo naj bi trenutno preizkušali, razvija jo podjetje RSteam. Gre pa za prilagoditev nemške aplikacije, ki prav tako uporablja Googlovo in Applovo tehnologijo (oziroma programski vmesnik API). Rok za izvdebo je sicer 1. avgust, pogodba pa je vredna dobrih štiri tisoč evrov.