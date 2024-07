Objavljeno: 8.7.2024 05:00

Hekerski napad na bolnišnico žensko stal dojke

Minuli mesec je hekerski napad na britanskega ponudnika storitev patologije Synnovis povzročil pravi kaos v londonskih bolnišnicah, ki več kot mesec dni pozneje še vedno ni v celoti saniran. Eno so številke, denimo 1500 odpovedanih posegov, drugo pa so posamezne zgodbe. To je zgodba Johanne Groothuizen. ki ji zaradi agresivnega raka čakala na odstranitev dojke, a je ransomware pošteno spremenil potek zdravljenja.

Konec leta 2023 so 36-letnici diagnosticirali agresivno obliko raka HER2, ki terja hitro in odločno zdravljenje, kamor sodita kemoterapijo in tudi odstranitev tkiva. Njena operacija je bila predvidena za 7. junij, iti pa bi moralo za novejšo verzijo mastektomije (skin-sparing mastectomy), pri kateri kirurgi pustijo večino kože, da lahko takoj izvedejo še rekonstrukcijo. Nato pa se je 3. junija zgodil napad z ransomwarom Qilin, ki je ohromil delo v bolnišnicah.

Johanni Groothuizen so sprva dejali, da bo poseg izveden po načrtih, nato pa se je zapletlo. Ker z opremo Synnovis niso mogli zagotoviti transfuzij krvi, je bila postavljena pred težko odločitvijo. Lahko ji izvedejo običajno mastektomijo, pri kateri odstranijo tudi kožo, ali pa počaka na poseg v nedoločljivi prihodnosti. Po posvetu se je odločila za prvo možnost, saj je rak HER2 res zelo agresiven in hitro napredujoč. Hekerski napad ji je dobesedno spremenil življenje.

Johanna Groothuizen je operacijo uspešno prestala, poseg je potekal brez posebnosti, odnos zdravstvenih delavcev pa je bil zgleden. Okrevanje poteka po načrtih, v prihodnosti bo dobila še eno kuro kemoterapije, šele čez leto dni pa bo v poštev prišla klasična rekonstrukcija dojke.

Medtem londonske bolnišnice še vedno čutijo posledice hekerskega napada izpred meseca dni. V zadnjem tednu junija je odpadlo več kot tisoč petsto posegov, patologija pa deluje s 54 odstotki kapacitete pred napadom. Sanacijo želijo dokončati v prihodnjih tednih.

The Register

NHS