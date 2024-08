Googlov robot navdušuje z igranjem namiznega tenisa

Googlova podružnica za umetno inteligenco, DeepMind, je nedavno predstavila robota, ki je zmožen igrati namizni tenis in premagovati človeške nasprotnike na amaterski ravni.

EqQl-JQxToE

Robot je zmagal v trinajstih od devetindvajsetih tekem. Še posebej je bil uspešen proti začetnikom. Čeprav se robot še vedno ne more kosati s profesionalnimi igralci namiznega tenisa, so njegovi dosežki v svetu robotike izjemni. Robot uporablja par kamer za sledenje žogici in tehnologijo zajema gibanja za spremljanje premikov nasprotnika. Med igro robot zbira podatke, ki jih nato uporablja v simulacijah za stalno izboljševanje svojih taktik. Tako kot človek se robot s časom uči in izboljšuje svoje sposobnosti z vsako novo tekmo. Igralci, ki so se pomerili z njim, so poročali, da je bila igra z robotom zahtevna, vendar zabavna in koristna kot način za izboljšanje lastne igre.

Medtem ko je robot v namiznem tenisu dosegel izjemne rezultate, pa se še vedno sooča z izzivi pri hitrih udarcih, nizkih žogicah in tistih, ki so blizu roba mize. Kljub temu pa njegov napredek odpira nova vrata za uporabo robotov v različnih vidikih človeškega življenja, od pomoči v gospodinjstvu do dela v skladiščih in tovarnah. Ta dosežek je le še en korak naprej v hitro razvijajočem se svetu umetne inteligence in robotike, kjer se meja med stroji in človeškimi sposobnostmi vse bolj briše. Po predstavitvi robota so številni gledalci izrazili navdušenje in predlagali, da bi se organizirale Olimpijske igre za robote, kjer bi se najboljši humanoidni roboti, štirinožci in mehanske roke pomerili v različnih športnih disciplinah.