Google Maps postaja vse bolj podoben zemljevidom Waze

Google je predstavil posodobitve za svoji priljubljeni navigacijski aplikaciji, Google Maps in Waze, ki prinašajo številne nove funkcije in izboljšave.

Ena najpomembnejših novosti je izboljšano poročanje o incidentih v Google Maps, ki vključuje večje in bolj opazne ikone. Te ikone uporabnikom omogočajo, da poročajo o zaporah cest, gradbiščih, prisotnosti hitrostnih kamer ali policije. Dodatno lahko drugi vozniki s preprostim dotikom potrdijo te incidente, kar omogoča natančnejše in bolj ažurno obveščanje.

Nova funkcija v Google Maps bo uporabnikom olajšala iskanje vhodov v zgradbe, saj bo ob približevanju cilju ta vhod poudarila z zelenim indikatorjem, medtem ko bo celotno zgradbo obarvala rdeče. Poleg tega bo aplikacija prikazala tudi bližnje parkirne prostore, kar bo še posebej uporabno v urbanih območjih, kjer je iskanje parkirnega mesta pogosto izziv.

Medtem Waze uvaja nove možnosti poročanja, vključno s podporo za poročanje o različnih vrstah prometnih kamer. Med njimi so kamere, ki nadzorujejo vožnjo po pasovih, namenjenih avtobusom ali vozilom z več potniki (HOV), kot tudi kamere, ki preverjajo, ali vozniki med vožnjo uporabljajo mobilne telefone in niso pripeti. Poleg tega bo Waze vpeljal novo funkcionalnost za obveščanje o dogodkih, kot so maratoni, koncerti ali športne prireditve, ki lahko povzročijo zapore cest. Uporabniki bodo prejeli obvestilo, če bo dogodek vplival na njihovo običajno pot.

Nove funkcije bodo postopoma uvedene v naslednjih tednih tako za Google Maps kot za Waze, in sicer na platformah Android, iOS in v avtomobilih z integriranim Googlovim in Applovim sistemom, Android Auto in Carplay.