Google bo pri pošiljanju skril gole slike

Googlova aplikacija za pošiljanje sporočil Messages, ki jo uporablja več kot milijarda ljudi po vsem svetu, bo deležna nekaj večjih izboljšav.

Google želi povečati varnost in izboljšati uporabniško izkušnjo pri pošiljanju sporočil prek programa Messages, zato je napovedal pet novih funkcij, ki bodo postopoma uvedene v prihajajočih mesecih.

Ena od ključnih novosti je funkcija opozoril za občutljive vsebine, ki bo uporabnikom omogočila večji nadzor pri pošiljanju slik z goloto. Ko je funkcija omogočena, bo aplikacija samodejno zameglila slike, za katere zazna, da vsebujejo goloto, preden jih uporabnik pošlje ali posreduje naprej. To služi kot dodatna zaščita in opozorilo, da uporabniki pomislijo na morebitna tveganja, povezana s pošiljanjem tovrstnih vsebin, ter se izognejo nenamernemu deljenju. Pomembno je, da postopek poteka lokalno na napravi in Google nima dostopa do deljenih slik, niti ne ve, da je bila zaznana vsebina z goloto.

Poleg tega Google v Messages uvaja tudi naprednejšo zaščito pred prevarami, ki vključuje izboljšano zaščito pred prevarami, povezanimi z dostavo paketov in lažnimi ponudbami za zaposlitev. Nova funkcionalnost bo prav tako vključevala pametna opozorila za sporočila, ki vsebujejo sumljive povezave, ter možnost izklopa sporočil od neznanih mednarodnih pošiljateljev.

Vse te novosti so del prizadevanj spletnega velikana, da aplikacijo Messages naredi varnejšo in bolj zanesljivo za vsakodnevno uporabo, še posebej v času, ko so spletne prevare vedno bolj pogoste. Uporabniki lahko pričakujemo, da bodo te funkcije na voljo že v prihodnjih mesecih.