Objavljeno: 27.6.2024 23:00

Google Ads stregel viruse uporabnikov Macov

Kljub preverjanju se včasih primeri, da zlonamerno programsko opremo strežejo oziroma nanjo napotujejo kar oglasi na Googlovem ekosistemu. To pot so bili tarče nepridipravov uporabniki Applovih računalnikov Mac. Nanje so merile reklame za brskalnik Arc, ki so v resnici vodile na lažno spletno stran.

Medtem ko je Arc legitimen brskalnik, spletna stran, na katero so vodili oglasi, ni bila. Na njej so obiskovalcem podtaknili lažno namestitveno datoteko .dmg, ki je bila videti kakor prava. Spletna stran je terjala nekoliko drugačen zagon (desni klik in odpri) namesto klasičnega dvoklika, kar je bil prvi znak, da nekaj ni prav. Ob zagonu se je nato na računalnik namestil malware z imenom Poseidon, ki je namenjen zbiranju uporabniških podatkov. Gre za tako imenovani macOS stealer, ki zbira vse podatke, gesla, dostop do kriptodenarnic itd.

To ni prvič, da je Google Ads stregel škodljive povezave. Dodati je treba, da Google Ads ni edino omrežje ali ekosistem, ki se mu je to zgodilo. Čeprav so oglasi načeloma preverjeni, se tovrstni spodrsljaji dogajajo, ponudniki oglasnega prostora pa zanje ne jamčijo. Za nameščanje programov pa je vedno priporočljivo poiskati uradno stran in nikoli ne klikati na različne reklame, najsi bodo videti še tako verodostojne.