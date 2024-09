Gartner: Uporaba umetne inteligence lahko močno poveča stroške

Podjetja, ki se podajajo v uporabo umetne inteligence (UI), se lahko soočijo z občutnim povečanjem stroškov, ki lahko narastejo tudi za več kot 1000 odstotkov, opozarja družba Gartner.

Eden glavnih razlogov za nenadzorovane stroške je preprosta nepazljivost pri upravljanju oblačnih virov, ki so ključni za delovanje UI. Težava je pogosto podobna tisti, s katero so se organizacije srečale ob prvih računih za oblačne storitve – šok in zmeda zaradi nejasnih postavk in skritih stroškov. Z rastjo uporabe generativne umetne inteligence se bodo po Gartnerjevih ocenah številna podjetja soočala z znatnimi odstopanji v ocenah stroškov, kar lahko povzroči nepredvideno visoke račune.

Gartner tudi poudarja, da neustrezna uporaba UI za preproste naloge, ki bi jih lahko učinkoviteje opravil običajen iskalnik, lahko pripelje do dodatnih stroškov. Umetna inteligenca namreč privlači uporabnike, ki nato pripravljajo daljše in bolj zapletene poizvedbe, kar povečuje stroške, še posebej, če podjetja uporabljajo cenovne modele, ki temeljijo na številu procesiranih podatkovnih enot (žetonov).

UI prav tako odpira vprašanja glede človeške produktivnosti. Gartner je na primeru dveh odvetnikov – novinca in izkušenega veterana – ponazoril, da koristi UI niso enakomerno porazdeljene. Novinci lahko hitreje povečajo svojo učinkovitost s pomočjo UI, saj dobijo dostop do informacij, ki jih potrebujejo, medtem ko izkušeni odvetniki teh koristi ne občutijo enako, saj že sami posedujejo potrebno znanje. Podoben učinek se pojavi v klicnih centrih, kjer novinci izkoristijo prednosti hitrega dostopa do informacij, izkušeni zaposleni pa ne občutijo enakega napredka, kar lahko privede do nezadovoljstva.

Gartnerjevi analitiki na podlagi raziskav v podjetjih ocenjujejo, da delavci z uporabo UI prihranijo tja do 43 minut na dan, a to ne pomeni nujno večje produktivnosti. Veliko ljudi bi ta čas uporabilo za odmore ali neproduktivne dejavnosti, kar lahko povzroči od 10- do 30-odstotno izgubo prednosti, ki jih prinaša UI.

Pomembno vprašanje, ki ga Gartner izpostavlja, je tudi emocionalni odziv na uporabo UI. Ker UI spreminja naravo dela, lahko povzroči odpor med zaposlenimi, še posebej med tistimi, ki menijo, da njihovo dolgoletno znanje postaja manj vredno zaradi tehnologije, ki omogoča novincem, da jih hitro dohitevajo. Organizacije se bodo zato morale ukvarjati ne le z ekonomsko in tehnično platjo UI, ampak tudi z njenimi človeškimi vplivi.