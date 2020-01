EU - enaki napajalniki za vse elektronske naprave!

Objavljeno: 16.1.2020 10:00

V Evropskem parlamentu se je spet pojavila ideja, da bi morala podjetja imeti enake napajalnike za vse telefone in prenosljive elektronske naprave.

Že leta 2014 so sicer sprejeli neobvezujočo direktivo za enake napajalnike in vmesnike. To smo do neke mere tudi dosegli, saj imajo napajalniki praviloma res vsi izhod USB-A, a imajo zato nekatere naprave vhod microUSB, druge novejšega USB-C, Apple pa še vedno vztraja pri lastnem vmesniku Lightning (čeprav so pri nekaterih prenosnikih prešli na USB-C). Predlagani ukrepi bi vse proizvajalce prisilili k istemu vmesniku.

Cilj je znižati odpadke, saj se naj bi po nekaterih ocenah na leto zavrglo kar 51.000 ton različnih napajalnikov. Apple se temu sicer upira, pravijo, da bi lahko taka pravila le povečala število nepotrebnih kablov in prilagojevalnikov. Po govoricah naj bi pri Applu sicer pripravljali telefone povsem brez fizičnih vmesnikov – torej bi bilo tudi napajanje le brezžično.