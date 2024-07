EU bo podrobneje pogledala sodelovanje Microsoft-OpenAI

Evropska komisija bo po neuradnih podatkih kmalu začela še eno preiskavo Microsofta zaradi suma kršitev protimonopolne zakonodaje. Pod drobnogled bodo vzeli Microsoftovo investicijo v OpenAI. Januarja so začeli pregled po zakonodaji o združitvah, a so ugotovili, da ne gre za klasičen prevzem. Ker ni dokazov, da bi Microsoft odločilno vplival na poslovanje OpenAI, so postopek ustavili.

Bodo pa zato uvedli klasično preiskavo o sumu zlorabe prevladujočega tržnega položaja. Microsoft je eno največjih podjetjih na svetu, OpenAI pa je najbogateje financiran start-up s področja umetne inteligence. Povezovanje teh podjetij je zato lahko problematično.

Margrethe Vestager je ob tem dejala, da je bilo ključno vprašanje, ali je Microsoft pridobil nadzor nad OpenAI. Odgovor je nikalen, zato bo preiskava sedaj drugačna. Podjetjema so poslali nov nabor vprašanj, s katerimi želijo izvedeti, ali bi določeni ekskluzivni dogovori med Microsoftom in OpenAI-jem lahko škodili konkurenci. Tovrstne preiskave so precej dolgotrajnejše od preiskav prevzemov in lahko trajajo leta.

EU ni edina, ki preiskuje omenjene dogovore. Enako se dogaja v ZDA in Veliki Britaniji.