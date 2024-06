EU: Apple verjetno krši DMA

Evropska komisija je včeraj izdala predhodno mnenje, v katerem Apple obtožuje kršitve akta o digitalnih trgih (DMA). Komisija meni, da Apple z ureditvijo in pravili delovanja App Stora razvijalcem onemogoča preusmerjati uporabnike k alternativnim kanalom za blago in storitve, zato kot vratar po DMA krši evropsko zakonodajo. Odločitev še ni dokončna.

Apple se bo namreč sedaj lahko zagovarjal pred Komisijo in predložil dokaze v svoj prid. Nato bo Komisija izdala končno odločbo, v kateri lahko ugotovi kršitev ali pa ne. V primer primeru bo podjetju naložila popravljalne ukrepe in izrekla globo, ki lahko predstavlja do 10 odstotkov letnih prihodkov. Tudi v tem primeru ima Apple možnost tožbe, v kateri bi oporekal odločitvi. Zgodovina nas uči, da se bo to verjetno zgodilo.

App Store domnevno krši DMA v treh točkah. Poslovni pogoji razvijalcem ne dovoljujejo, da bi prosto preusmerjali uporabnike k drugim kanalom, tako da na primer ne morejo navajati cen izven Applovega ekosistema ali oglaševati drugih možnosti. Apple preusmerjanje dovoljuje le s povezavami (link-out), ki so močno regulirane. Hkrati Apple zaračunava provizije, ki so nerazumno visoke in omejujoče, denimo provizijo za nakupe izven aplikacije (prek povezave), če se ta zgodi v sedmih dneh po kliku. Komisija bo do 25. marca 2025 sprejela končno odločitev.

Obenem pa so odprli novo preiskavo kršitev DMA. Preverjali bodo, ali je Core Technology Fee (ki jo Apple zaračunava v višini 0,50 evra za vsako nameščeno aplikacijo nad milijon, če uporablja zunanjo tržnico in ne App Store) skladen z DMA. Pogledali bodo tudi, ali je nameščanje aplikacij mimo App Stora nerazumno zapleteno in kako je možno nastopati izven ekosistema.