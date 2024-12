Ena številka za več naprav tudi v Sloveniji!

Telekom Slovenije je predstavil storitev Ena številka, ki omogoča uporabo ene telefonske številke na treh različnih napravah – telefonu, tablici in pametni uri.

Telekomova storitev Ena številka nam omogoča, da povežemo do tri naročniška razmerja v eno številko. Ko bomo prejeli klic, bodo tako zvonile vse povezane naprave, sami pa nato izberemo, katero bomo uporabili. Podobno velja za odhodne klice – ne glede na to, katero napravo uporabimo, se bo klicanemu prikazala ista telefonska številka. Na vseh povezanih napravah lahko uporabljamo mobilne podatke, pošiljamo sporočila SMS in MMS ter dostopamo do drugih funkcij.

Storitev zahteva aktivacijo VoLTE na vseh številkah, ki so vključene v Eno številko, podprta pa je večina naprav, ki omogočajo uporabo eSIM. Ena številka doda evro mesečno na račun nosilne številke, medtem ko so dodatna razmerja brezplačna.