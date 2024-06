Elektronska knjižnica COBISS Ela le še na računalniku

Slovenske elektronske knjige je bilo na napravah, ki so jim prvenstveno namenjene, mogoče brati le štiri dni.

Ob zagonu platforme COBISS Ela je bila zaščita vsebin osnovana na standardni zaščiti Readium 1.0, za katero je doslej veljalo, da zagotavlja najvišjo varnost zaščite vsebin. To zaščito, ki jo podpira večina e-bralnikov, uporabljajo tudi druge platforme za izposojo e-knjig. COBISS Ela je že prvi dan delovanja slovenskim bralcem posodila več kot 500 knjig, kar je bilo za ponudnika očitno preveč. Po pritožbi Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev, da sistem COBISS Ela ne zagotavlja ustrezne varnosti oziroma zaščite avtorskih del, so zaradi skrbi za varnost vsebin upravitelji sistema prešli na najvišjo stopnjo zaščite e-knjig, Readium 2.5. Žal ta zaščita ne omogoča izposoje e-knjig na mobilnih napravah, zato je trenutno mogoče e-knjige platforme COBISS Ela brati le na osebnih in prenosnih računalnikih.