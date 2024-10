Dobra novica: SSD-ji se bodo bržčas pocenili

Analitiki iz TrendForcea ocenjujejo, da se bodo polprevodniški pogoni oziroma SSD-ji v aktualnem četrtletju pocenili. Glede na trenutno ponudbo in pričakovano povpraševanje bodo cene upadle za 5 do 10 odstotkov, kar se bo z zamikom odrazilo tudi v maloprodajnih cenah.

Povpraševanje namreč nekoliko upada, saj tudi prodaja računalnikov ne raste, temveč stagnira, proizvodne kapacitete pa se ta hip povečujejo. Podobno velja tudi za druge polprevodniške izdelke, denimo eMMC/UFS in 3D NAND, ki se imajo takisto poceniti.

SSD-ji so se malce pocenili že v minulem četrtletju, a je bil učinek manjši od sedaj napovedanega. Glavni razlog za pocenitve je slabša prodaja računalnikov od pričakovanj, saj umetna inteligenca na področju osebnih računalnikov še ni izpolnila pričakovanj. Nanje pa je bila normirana načrtovana proizvodnja komponent.

Pocenitve eMMS in UFS pa bodo vplivale na trg pametnih telefonov, kjer bi lahko opazili manjše pocenitve. Te ne bodo vplivale na cene prestižnih znamk in uveljavljenih proizvajalcev, kjer so marže določene drugače, bodo pa vplivale na nižji razred, kjer je cena odločujoči dejavnik.