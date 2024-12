Digitalne registrske tablice je prelahko zlorabiti

Digitalne registrske tablice, ki se postopoma uvajajo v ZDA, omogočajo, da jih hekerji preprosto spremenijo v številko po svoji želji.

V ZDA uvajajo digitalne registrske tablice, ki ponujajo številne prednosti, kot so prilagodljivi prikazi in možnosti sledenja ukradenemu vozilu. Zadnje ugotovitve kažejo, da prednosti zasenči velika slabost. Raziskava varnostnega strokovnjaka Josepa Rodrigueza iz podjetja IOActive namreč razkriva resne ranljivosti teh tablic, ki omogočajo, da jih hekerji odklenejo (ang. jailbreak) in spremenijo v registrsko številko po svoji želji.

Rodriguez je ugotovil, da je mogoče z odstranitvijo zadnjega dela tablice in povezavo s kablom v nekaj minutah prepisati strojno programsko opremo. Prilagojene tablice lahko nato preko Bluetooth povezave sprejemajo ukaze iz pametnega telefona. Hekerji lahko registrsko številko poljubno spremenijo, bodisi za izogibanje kaznim bodisi za prenos odgovornosti na druge voznike. Vozniki lahko tako s spreminjanjem številk prevarajo cestninske postaje in nadzorne kamere, nastavijo registrsko številko drugega vozila ter globe in kazni preusmerijo na nedolžne osebe, obenem pa brezplačno dostopajo do GPS sledenja, ki je drugače plačljivo.

Ker se digitalne tablice že uporabljajo v ameriških zveznih državah, kot sta Kalifornija in Arizona, številne druge pa resno razmišljajo o njih, strokovnjaki opozarjajo, da je treba nadzorne sisteme čim prej prilagoditi novi resničnosti. Rodriguez zaključuje, da lahko vdori v digitalne tablice povzročijo kaos na cestah, če se rešitve ne uvedejo pravočasno.