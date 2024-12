ChatGPT stane (tudi) 200 USD mesečno

OpenAI je predstavil novo naročniško raven za umetno inteligentno storitev ChatGPT.

Naročnikom najdražje variante ChatGPT je neomejeno na voljo napreden model bota o1, ki stane 200 ameriških dolarjev na mesec in poleg posodobljene umetne inteligence ponuja tudi napreden glasovni način dela. ChatGPT Pro, kakor se storitev uradno imenuje, uporablja dodatno računsko moč za reševanje najzahtevnejših problemov. OpenAI še naprej ponuja raven Plus za 20 dolarjev mesečno, ki vključuje dostop do vseh modelov, razen najbolj zmogljive različice o1, ter predčasni dostop do novih funkcij. Posodobljeni model o1 obljublja hitrejše in natančnejše odgovore, izboljšano zmožnost kodiranja, reševanja matematičnih problemov in podajanja odgovorov na podlagi slik. Poleg tega je bil model optimiziran za bolj jedrnate in hitrejše odgovore.

OpenAI načrtuje še več izboljšav za ChatGPT, vključno z brskanjem po spletu in nalaganjem datotek, čeprav časovnice za te funkcije še niso določene. Uvedli so tudi program ChatGPT Pro Grant, ki omogoča brezplačne naročnine za raziskovalce v medicini in bo v prihodnosti razširjen na druga področja.