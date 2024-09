Objavljeno: 2.9.2024 05:00

Brazilija blokirala X zaradi nespoštovanja sodne odredbe

Brazilsko vrhovno sodišče je v petek prepovedalo delovanje družbenega omrežja X, nekdaj Twitterja, v državi. Sodišče je ugotovilo, da X ni spoštoval sodne zahteve, da imenuje zakonitega zastopnika v Braziliji. Ko se je rok iztekel, je sodišče odredilo blokado storitve, dokler X ne izpolni pogojev.

Direktor in lastnik podjetja Elon Musk je dejal, da sodišče uvaja nezakonito cenzuro, medtem ko sodnik Alexandre de Moraes trdi, da družbena omrežja potrebujejo regulacijo in preprečevanje sovražnega govora. Dokler spor ne bo razrešen, bo X ostal blokiran. Blokada je v veljavi od sobote od polnoči. X je še vedno dostopen prek VPN, a je sodišče zagrozilo z globo v višini 50.000 realov na dan za vse uporabnike. Sprva je sodišče terjalo, da Apple in Google iz mobilnih spletnih tržnic umakneta odjemalce za X, a je nato to zahtevo umaknilo.

Spor se je začel v začetku leta, ko je sodišče od X zahtevalo umik objav in blokado profilov, ki so širili dezinformacije. Musk je to označil kot cenzuro, zaprl podružnico v Braziliji in še vedno dovolil širjenje vsebin. Sodišče je nato zamrznilo bančne račune Starlinka v državi in zahtevalo, da Musk spoštuje zakonodajo. Musk navaja klasične izgovore, da je sodišče levo, pristransko in da želi omejiti svobodo izražanja političnim nasprotnikom.