Bizarnosti pri spletnem nakupovanju vozovnic za avtobus

V letu 2021 je internetni nakup vozovnic standard, ki so se mu že pred leti prilagodili tudi največji dinozavri, denimo slovenski avtobusni in železniški prevozniki. Tudi na spletni strani Avtobusne postaje Ljubljana najdemo možnost nakupa vozovnic. Neposredno v iskalniku po voznem redu lahko kliknemo na gumb z nakupovalnim vozičkom in do 30 dni vnaprej kupimo vozovnico. Sliši se odlično! Zakaj je torej storitev kljub temu pretežno neuporabna?

Vozovnico lahko plačamo z debetno ali plačilno kartico, točno tako kot bi si v 21. stoletju želeli. Po elektronski pošti prejmemo PDF z vozovnico, ki ima dejansko kodo QR. Saj veste, tako kot pri letalskih vozovnicah, vozovnicah za tuje vlake ali avtobuse, kjer ob vstopu poskeniramo kodo. Lahko si jo natisnemo, še večkrat pa jo imamo kar na pametni napravi.

Toda v slovenski vozovnici piše: »Spletno vozovnico je potrebno pred odhodom natisniti in ob vstopu v avtobus izročiti vozniku. V nasprotnem primeru voznik ni dolžan sprejeti potnika v vozilo.« V resnici se celo bolj strašljivo obvestilo izpiše že med nakupom, še pred plačilom: »V primeru nakupa spletne vozovnice je potrebno vozovnico natisniti in jo ob vstopu v avtobus izročiti vozniku. Kupcu ostane račun za plačilo. Vozovnica prikazana na mobilnem telefonu ni veljavna in z njo ni mogoče potovati.«

Kako, prosim? Vozovnic prek interneta verjetno ne kupujemo le iz toplih naslanjačev, kjer imamo ob sebi tiskalnik, ampak tudi na poti, v časovni stiski, v nedeljo zvečer ipd. Hm, morda pa vseeno gre. Če bi si mislili, da gre pač za birokratski nesmisel, ki v praksi ne povzroča težav, bi se zmotili. Voznik na liniji Koper-Ljubljana nam je v ponedeljek zjutraj jasno povedal, da s QR kodo na telefonu pač ne bo šlo in da bomo brez natisnjene vozovnice ostali doma. Ob tem je, verjetno naveličan stalno istih debat, v katere ga sili sistem, poznavalsko dodal: »Veste, naslednjič vozovnico raje kupite kar na postaji, bo enostavneje.«

In ko smo mu izročili fizično kopijo vozovnice, ki jo vzame(!) za lastno evidenco, smo se znašli v paralelnem vesolju. »Kje pa imate drugo kopijo?« Drugo kopijo? »Ja, tudi zase potrebujete dokaz.« K sreči se je tu strinjal, da bo za potrebe potnika elektronska kopija zadostovala.