Barvni Kindle ročno naložene datoteke PDF prikaže brez barv

Amazonov Kindle Colorsoft e-bralnik ima veliko težavo za uporabnike, ki želijo brati datoteke PDF v barvah.

Kindle Colorsoft prikaže datoteko PDF naloženo nanj prek programa Calibre na računalniku ali z uporabo USB-povezave le v črno-beli različici. Enako se zgodi pri prenosu datotek z metodo povleci in spusti. To predstavlja veliko razočaranje za tiste, ki so upali, da bodo lahko na prvem bralniku Kindle z barvnim zaslonom prebirali in urejali datoteke PDF v barvah.

Trenutno obstaja samo en način za ogled PDF-jev v barvah na bralniku Kindlu Colorsoft, funkcija Pošlji na Kindle (Send to Kindle), ki omogoča pošiljanje datotek do 50 MB prek računalnika, razširitve brskalnika Chrome ali elektronske pošte, kar pa ni dovolj za obsežne datoteke, kot so akademske revije ali priročniki. Alternativno je na voljo aplikacija Kindle za splet, ki podpira datoteke velikosti do 200 MB in je primernejša za večino uporabnikov. Vseeno pa ostaja bojazen, da bo Amazon v prihodnosti za vsebino, ki jo smatra kot piratsko, zaprl tudi to pot.