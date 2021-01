ARNES dobil najzmogljivejši superračunalnik v Sloveniji

ARNES-ov superračunalnik, ki je del slovenske mreže računskih kapacitet SLING, je dobil obsežno nadgradnjo, s katero postaja najzmogljivejši superračunalnik v Sloveniji. A že marca se obeta še 13-krat zmogljivejši sistem v Mariboru.

Vanj so vgradili 4256 procesorskih jeder (62-krat AMD Epyc 7702P s po 64 jedri, 24-krat ADM Epyc 7272 s po 12 jedri in po dvema Nvidia V100s), ki prinašajo 170 TFLOPS računske moči, ter 48 grafičnih procesorjev Nvidia V100s za še 350 TFLOPS. Ustrezno so seveda razširili tudi kapaciteto, tako da bo na voljo 3 PB na diskih in 320 TB na SSD-jih. Pomnilnika bo 17, TB (po 256 ali 128 GB na vozlišče). S tem bo novi superračunalnik prevzel prvo mesto na slovenski lestvici.

Superračunalniki so zgrajeni modularno, tako da imajo vozlišča z grafičnimi procesorji, z veliko pomnilnika in z zmogljivimi centralnimi procesorji. Uporabljajo se v vrsti raziskav, denimo v teoretični fiziki, računski kemiji, obdelavi velepodatkov (big data), bioinformatiki, biologiji, meteorologiji itd. Vsi računalniki v omrežju SLING so na voljo slovenskim raziskovalcem.

Seveda pa ne bo prav dolgo ostal vodilni, saj se v Mariboru postavlja vseslovenski superračunalnik HPC RIVR v okviru evropskega konzorcija EuroHPC, ki bo imel na koncu kar 10 PFLOPS (v praksi 6,8 FLOPS), s čimer se bo uvrstil tudi na globalno lestvico Top 500. Trenutno deluje osnovni del, ki od novembra 2019 ponuja 244 TFLOPS. Iz dodatnih sredstev EuroHPC pa se postavlaj VEGA, ki bo del HPC RIVR, in bo končno kapaciteto dvignila na 10 PFLOPS.

ARNES