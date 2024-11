Apple za TV vsebine zapravil 20 milijard USD, a si jih v enem mesecu ogleda toliko ljudi, kot jih našteje Netflix v enem dnevu

Apple TV+ je v petih letih obstoja porabil 20 milijard dolarjev za produkcijo izvirnih vsebin, a kljub temu še vedno dosega zgolj 0,3 % gledanosti vseh pretočnih platform.

Apple je z naložbo v pretočno storitev TV+ pridobil številne nagrade in ugled v televizijskem svetu, a potrebuje več gledalcev, da bi iz platforme ustvaril dolgoročno uspešen posel. Da bi povečali doseg, Apple s TV+ uvaja različne pristope, vključno s sodelovanjem z Amazon Prime Video in združevanjem paketov, ki vključujejo Apple TV+. Glede na izzive, s katerimi se sooča celotna industrija pretočnih vsebin, od visokih stroškov produkcije do rastoče konkurence, Apple razmišlja o dodatnih prilagoditvah, vključno z zmanjšanjem števila filmskih premier in morebitno uvedbo oglaševanja.

Čeprav nizke cene in odsotnost oglasov veljajo za glavne prednosti pretočne storitve Apple TV+, se zdi, da podjetje še vedno išče recept za pridobitev večje baze uporabnikov in povečanje gledanosti.