Apple vendarle ne bo vlagal v OpenAI

Apple se je tik pred zdajci premislil in odpovedal velik vložek v OpenAI, o katerem se je govorilo pred konec avgusta. Konec septembra in v začetku oktobra teče najnovejši krog zbiranja svežega kapitala za OpenAI, v katerem pa Apple ne bo sodeloval. Skupno sicer želi OpenAI zbrati 6,5 milijarde dolarjev.

V preteklosti je Apple sila redko vlagal v tako velika podjetja, a spričo meteorske rasti OpenAI in priljubljenosti njegovih orodij umetne inteligence je bila to zelo realna možnost. Sedaj se bo Apple umaknil, bo pa svoj delež okrepil Microsoft. V OpenAI bo vložil še dodatno milijardo dolarjev, potem ko je v OpenAI vložil že približno 13 milijard dolarjev in s tem vzpostavil poseben odnos s podjetjem. To pot bo investirala tudi Nvidia.

Apple razvija lastno umetno inteligenco, hkrati pa bo v iOS vključil integracijo s ChatGPT. V vsakem primeru bo torej stranka OpenAI, ne bo pa njegov solastnik, so se odločili. Razlogi uradno niso znani.