Apple bo plačal 95 milijonov dolarjev, ker je Siri prisluškovala

Asistentka Siri, ki se odziva na vzklik Hej, Siri, mora v ta namen poslušati, kaj se dogaja okrog nje. To lahko predstavlja tveganja za zasebnost, še slabše pa je, če se vključi sama od sebe. Prav to so podjetju očitali v kolektivni tožbi, ki so jo leta 2019 vložili oškodovanci, potem ko je The Guardian razkril to početje.

Siri naj bi se nevede sprožila, ko je uporabnik premaknil pametno uro Apple Watch. Tedaj je Siri začela poslušati, česar lastnik ure oziroma telefona ni mogel opaziti, le reklame so postale nenavadno natančno ciljane.

Februarja bo sodišče odločalo o Applovem predlogu za poravnavo, ki znaša 20 dolarjev za vsako napravo (iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, HomePod, iPod touch, Apple TV), ki so jo imetniki kupili med 17. septembrom 2014 in 31. decembrom 2024. Odškodnina je omejena na največ pet naprav in seveda na kupce v ZDA.

To je zelo nizka cena, saj bi bil lahko Apple kaznovan z globo v višini vse do 1,5 milijarde dolarjev, tako pa jih bo vse skupaj stalo manj kot sto milijonov dolarjev. Tožniki so pripravljeni sprejeti poravnavo.

Ne pozabimo pa, da je Apple sprva trdil, da tožba nima nobene osnove in da navedbe ne držijo. Nato je trdil, da se majhen delež govornih ukazov posname in obdela, strogo anonimizirano, za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in razvoja tehnologije. Na koncu pa se je poravnal, ne da bi priznal krivdo.