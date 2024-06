Android "obeske" končno išče tudi brez povezave

Google je objavil dve pomembni nadgradnji za funkcijo Find My Device na operacijskem sistemu Android.

Tudi slovenski uporabniki naprav z operacijskim sistemom Android imamo odslej možnost uporabe funkcije Offline Finding, ki omogoča sledenje izgubljenim napravam (ali napravam/obeskom, ki jih pripnemo na karkoli, denimo kovček), tudi ko niso povezane z internetom. Funkcija deluje tako, da izkorišča druge združljive Android v bližini, ki lahko zaznajo našo napravo in posredujejo njeno lokacijo nazaj k nam. Podobno funkciji Find My pri Applu, ki že leta omogoča sledenje izgubljenim napravam z uporabo omrežja drugih naprav Apple. Kot smo že poročali, so v tovrstno iskanje vključeni tudi slovenski iskalniki Chipolo.

Brez težav seveda ne gre, kar je za Androidov ekosistem žal značilno. Tako na primer funkcija iskanja naprav ne podpira Samsungovih iskalnikov SmartTags, tudi najnovejših SmartTags 2 ne.

Druga nadgradnja se nanaša na povečano varnost. Google je uvedel šifriranje za vse podatke, poslane prek funkcije Find My Device. To pomeni, da je lokacija naše naprave šifrirana, kar bo preprečilo nepooblaščen dostop do naših podatkov. S tem bo Google zagotovil, da lahko samo vi dostopate do lokacije svoje naprave. Posodobitvi sta del Googlovega prizadevanja za izboljšanje varnosti in uporabniške izkušnje na napravah z operacijskim sistemom Android.