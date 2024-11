Android bo končno deležen pomanjševanja oken

Google pripravlja pomembne novosti za namizni način dela operacijskega sistema Android.

Nadgradnja, ki bo kmalu na voljo z Android 15 QPR1, bo vključevala minimiziranje oken aplikacij in uporabnikom omogočala boljšo organizacijo dela. Minimizirane aplikacije bodo dostopne preko opravilne vrstice. Imela bo tudi gumb za odpiranje novih oken in z njim podpirala hkratno delovanje več instanc ene aplikacije, kar bo posebej dobrodošlo pri delu z brskalniki ter izboljšalo večopravilnost. Nadgradnja bo izboljšala integracijo z brskalniki, kjer bodo uporabniki določili, ali naj se spletne povezave odpirajo v aplikaciji ali brskalniku.

Način namiznega okna je bil prvič predstavljen z Android 15 QPR1 Beta 2, zdaj pa se razvija v funkcionalnost, ki jo bodo uporabniki lahko uporabljali kot pravo namizno izkušnjo. Google se želi z novimi zmožnostmi približati tablicam iPad ter drugim tekmecem na področju tabličnega računalništva in preoblikovati Chrome OS na Androidovi osnovi. Izboljšanja so del Googlove širše strategije, da Android postane bolj prilagojen uporabi na velikih zaslonih in se približa tradicionalnim namiznim operacijskim sistemom.