AMD zaradi napak zamaknil Ryzen 9000

AMD je v zadnjem hipu nekoliko zamaknil izid novih procesorjev serije Ryzen 9000 za namizne računalnike. Tik pred zdajci so v njih odkrili nekaj težav, ki jih bodo odpravili, zato je datum izida sedaj premaknjen začetek avgusta.

V izjavi za javnost so zapisali, da so pri zadnjih pregledih kakovosti odkrili nedoslednosti. Zato bosta Ryzen 7 9700X in Ryzen 5 9600X na voljo šele 8. avgusta, Ryzen 9 9950X in Ryzen 9 9900X pa 15. avgusta. Podrobnosti niso razkrili, so pa povedali, da so defektne procesorje že dostavili prvim partnerjem v razvojnem kanalu.

Za zdaj ne kaže, da bo AMD spreminjal proizvodni postopek. Bržkone je šlo za nepopolno izločanje slabših primerkov ali pa kakšno težavo v programskih nastavitvah. Novi procesorji bodo sedli v matične plošče s podnožjem AM5, ko bodo dobile nadgradnjo BIOS-a.