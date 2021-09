Amazonove novosti za domačo rabo

Amazon je predstavil številne novosti na področju računalniških izdelkov za osebno in domačo rabo, med katerimi je tudi nekaj presenečenj. Zanimivo je predvsem dejstvo, da je večina novosti tako ali drugače povezanih z nadzorom in zagotavljanjem varnosti v domačem okolju, s čimer Amazon postaja resen ponudnik na področju varnosti in varovanja.

Najbolj nenavadna in morda dolgoročno pomembna novost je prvi Amazonov robot, ki nosi ime Astro. Na prvi pogled je videti kot križanec med robotskim sesalnikom in glavnim likom iz Disneyevega animiranega filma Wall-E. Namenjen je predvsem samodejnemu in po potrebi ročnemu patruljiranju v domačem okolju. Združuje elemente pomočnice Alexa, ki je dobila kolesa in lahko sledi uporabnikom. Po drugi plati ima Astro vgrajeno video kamero, s katero lahko na daljavo prikazuje sliko v živo v poljubnem delu in kotu bivalnega prostora.

Še več, Amazon je pripravil posebno kamero, postavljeno na motorizirano teleskopsko palico (podobna selfie stickom), ki po potrebi robotu omogoči, da pogleda na dele, ki niso vidni od tal. Na primer, če želimo preveriti ali smo pustili štedilnik pomotoma vklopljen, ko smo šli od doma. Astro bo brez dvoma zanimiv tudi za posredovanje slik hišnih ljubljenčkov lastnikom, ko so ti od doma.

Prvi Amazonov robot ne bo prav poceni, saj je začetna, promocijska cena postavljena na okroglih 1.000 dolarjev. To naj bi Amazon po začetnem obdobju celo povišal na redno ceno, ki bo znašala 1.500 dolarjev. Zdi pa se, da je to šele začetek nove poti in bodo bodoči roboti znali še marsikaj več, kot zgolj posredovati video posnetke in ponujati Alexo.

Ob predstavitvi robota Astro so pri Amazonu tudi oznanili, da bo lani predstavljeni helikopterček Ring Always Home Cam končno postal dobavljiv. Spomnimo se, naprava je miniaturni dron namenjen letenju v hiši ali stanovanju, ki je pretežno namenjen video nadzoru. Napravo lahko krmilimo na daljavo ali pa nastavimo avtomatsko patruljiranje po vnaprej začrtani poti in o vnaprej določenem urniku. Izdelek je bil predstavljen že lani, vendar je bil zaradi številnih kritik glede obravnavanja zasebnosti začasno umaknjen v dodatni razvoj. Zdaj zna samodejno skriti kamero, kadar ni v obhodu, poleg tega pa da z jasnim zvočnim sporočilom vedeti, da pričenja snemanje. Cena za Ring Always Home Cam je 250 dolarjev.

Usmerjenost v varovanje hiš se kaže tudi v novem kompletu Ring Alarm Pro, ki je vključuje večino komponent potrebnih za varovanje objektov. Amazon je v različici Pro vključil tehnologijo hčerinske družbe Eero, kjer je internetni usmerjevalnik s podporo za omrežje LTE postal obenem tudi krmilnik za alarmni sistem. Za nameček lahko celo dokupimo dodatne akumulatorje, s katerimi lahko alarmni sistem (in s tem povezani usmerjevalnik) brez elektrike preživi tudi tja do 24 ur. Celota je seveda cenovno zelo konkurenčno zastavljena z začetnim paketom, ki stane 250 dolarjev.

Zanimiv je tudi nabor dodatnih storitev za ta alarmni sistem. Kdor živi v ZDA, se bo lahko ob nakupu naprave naročil na aktivno varovanje sistema kar pri Amazonu. V tem primeru bodo posebne ekipe spremljale alarme, plašile vsiljivce (prek vgrajenih zvočnikov na sirenah) in po potrebi obveščale interventne službe. Kdo ve, kako bo na Amazonovo potezo reagirala ne tako majhna industrija varovanja objektov.

Ko smo že pri varovanju, Amazon je predstavil tudi cenejšo različico video zvonca Blink Video Doorbell, ki ponuja ločljivost zajema video posnetka obiskovalca s “samo” 1080p, a zato ponuja integracijo z Alexo. Vse skupaj za 50 dolarjev.

Glede na Amazonovo usmerjenost na digitalizacijo domačega okolja je bilo najbrž le vprašanje časa: Amazon ima odslej svoj lasten pametni termostat, kakopak, z vgrajeno Alexo. Amazon Smart Termostat je izzivalec Googlovemu Nestu, vendar za bistveno bolj prijazno ceno, saj stane le 60 dolarjev.

Naslednja novost je Amazon Echo Show 15, odslej največji zaslon z vgrajeno Alexo in možnostjo videokonferenčnih povezav. Mišljen je predvsem za montažo na zidove, denimo v kuhinji ali kakem drugem prostoru, kjer je pri roki članom družine. S 15-palčnim zaslonom je videti kot povečani prikazovalnik elektronskih slik, vendar vsebuje zaslon občutljiv na dotik, na katerem lahko zapisujemo beležke, puščamo sporočila ostalim družinskim članom, prikazujemo naloge, koledar in podobno. Vse skupaj za 250 dolarjev.

Še ena izvedba digitalne pomočnice Alexa je izpeljanka, ki je nastala v sodelovanju z Disneyem. Disney Assistant, kot se imenuje izdelek, deluje podobno kot Alexa, le da se oglaša na “Hey, Disney” in ima funkcionalnosti, ki so prilagojene otrokom. Celota je pravzaprav programska nadgradnja, ki jo lahko dokupimo v trgovini Alexa Skills Store za 25 dolarjev. Za nameček, lahko v tem primeru za prikazovalnik Echo Show dokupimo ušesa in stojalo, s katerimi je celota videti kot Miki Miška.

Ko govorimo o otrocih, ne moremo mimo nove, precej nenavadne naprave z imenom Glow. Ta združuje videkonferenčni sistem podoben dosedanjim Echo Show z 8-palčnim zaslonom in poseben mini projektor, ki projecira 19-palčno sliko na površino pred zaslonom, denimo pisalno mizo. V projektor je hkrati vgrajeno tipalo, tako da projecirana slika deluje kot zaslon na dotik. Ideja je, da bi otroci lahko na daljavo komunicirali z osebami, denimo člani družine, na površini pred sabo pa z drugimi souporabljali interaktivne vsebine, slike, skratka sodelovali z osebo na daljavo. Glow bo stal 250 dolarjev.

Poleg številnih naprav namenjenih nadzoru prostorov, je naslednja novost precej bolj osebne narave. Amazon Halo View je Amazonova pametna zapestnica, neposredni tekmec zapestnicam Fitbit. Če je lanski model bil zgolj tipalo brez zaslona, ima tokratni model velik zaslon AMOLED, ki ga krmilimo z dotikom. Meriti zna tipične športne in rekreativne aktivnosti, meriti utrip, povrh vsega spremlja spanje in zna izmeriti količino kisika v krvi. Z enim polnjenjem naj bi delovala do 7 dni, zapestnica pa bo stala 80 dolarjev.

Seveda Amazon ni spregledal, da se ob pametnih zapestnicah odlično prodajajo storitve nadzorovane vadbe na daljavo, denimo Apple Fitness+. V Amazonovemu svetu so to imenuje Halo Fitness, poleg potenja med vadbo pa vas bo storitev olajšala za 80 dolarjev na leto.

nOYctKrANxQ