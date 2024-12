Amazonova trgovina uporabnikom Androida ponujala škodljiv program

Raziskovalci McAfee Labs so na tržnici Amazon Appstore odkrili zlonamerno aplikacijo za Android z imenom BMI CalculationVsn.

Aplikacija BMI CalculationVsn se je uporabnikom naprav z Googlovim operacijskim sistemom na Amazonovi tržnici s programi predstavljala kot preprosto orodje za izračun indeksa telesne mase (BMI), a je vsebovala tudi programsko kodo, ki je v ozadju skrivoma kradla podatke z okuženih naprav.

Aplikacija je bila objavljena pod imenom razvijalca PT Visionet Data Internasional in je poleg svoje osnovne funkcionalnosti skrivala škodljive aktivnosti, kot so snemanje zaslona, prestrezanje SMS sporočil ter zbiranje podatkov o nameščenih aplikacijah na napravi. Zlonamerna dejanja so bila izvedena pod pretvezo dovoljenj, ki jih uporabniki pogosto odobrimo brez dodatnega premisleka.

Uporabnikom, ki so dotično aplikacijo namestili, priporočamo, da jo ročno izbrišejo in izvedejo popolno varnostno pregledovanje naprave.